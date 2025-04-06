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Боуз раскритиковал призыв ФРГ не приглашать РФ на годовщину Победы

Боуз раскритиковал призыв ФРГ не приглашать РФ на годовщину Победы

Ирландский журналист Чей Боуз выступил с резкой критикой заявления министерства иностранных дел Германии, которое призвало не допускать российских и белорусских представителей на мероприятия в честь 80-летия Победы во Второй мировой войны.

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