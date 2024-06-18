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Клуб "Женские секреты"

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Сладкий сырный пирог на сковороде. Простой и быстрый рецепт

Сырные пироги были популярны во многих культурах мира, включая Европу, Азию и Ближний Восток. В Европе сырные пироги стали особенно популярными в Средние века, когда сыр стал доступным благодаря развитию сельского хозяйства и торговли.

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