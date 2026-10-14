В Челябинске из-за гриппа на 4 дня закрыли все школы

В Челябинске с 11 по 14 января приостановлены занятия в школах и учреждениях дополнительного образования из-за превышения эпидемического порога по гриппу на 38%.
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