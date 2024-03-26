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В Тюмени отменили ряд концертов на фоне теракта в "Крокусе"

В Тюмени отменили ряд концертов на фоне теракта в "Крокусе"

В Тюмени отменили ряд концертов после теракта в "Крокус Сити Холле" в Москве. Об этом пишет kp.ru. 25 марта должен был состояться концерт группы "Сурганова и Оркестр", который перенесли на неопределенный срок.

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