Совладельца клуба "Грибоедов" подозревают в причастности к целой серии убийств

СК подозревает совладельца клуба "Грибоедов" Олега Каштело в причастности к серии убийств. Ему сменяют новые кровавые эпизодыСУ СК по Петербургу раскрыло причастность бывшего совладельца клуба "Грибоедов" Олега Каштело к серии убийств, которы были совершены в 90-е годы.
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