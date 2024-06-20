Совладельца клуба "Грибоедов" подозревают в причастности к целой серии убийств

СК подозревает совладельца клуба "Грибоедов" Олега Каштело в причастности к серии убийств. Ему сменяют новые кровавые эпизодыСУ СК по Петербургу раскрыло причастность бывшего совладельца клуба "Грибоедов" Олега Каштело к серии убийств, которы были совершены в 90-е годы.