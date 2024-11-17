Reuters: жена Лулы да Силвы оскорбила Илона Маска на мероприятии G20

Первая леди Бразилии Джанжа Лула да Силва на светском мероприятии G20 в Рио-де-Жанейро допустила грубое высказывание в адрес американского миллиардера Илона Маска, когда говорила о необходимости регулирования социальных сетей для предотвращения распространения дезинформации.
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