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Reuters: жена Лулы да Силвы оскорбила Илона Маска на мероприятии G20

Reuters: жена Лулы да Силвы оскорбила Илона Маска на мероприятии G20

Первая леди Бразилии Джанжа Лула да Силва на светском мероприятии G20 в Рио-де-Жанейро допустила грубое высказывание в адрес американского миллиардера Илона Маска, когда говорила о необходимости регулирования социальных сетей для предотвращения распространения дезинформации.

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