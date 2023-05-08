Страна и люди

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  • карюкалов вячеслав
    Понятно.Жаль, тогда войск...
  • Иван Иванов
    сидя на двух стульях можно прищемить яйца......Жаль, тогда войск...
  • Надежда Белугина
    С Днём Победы. дорогие друзья!!! Врагам России Надежда Белугина -Подюжская Я приду к вам домой, опущусь на скамейку у...В ЛНР военнослужа...

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