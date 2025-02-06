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Министр Лэмми: партнерство Великобритании и Украины насчитывает тысячи лет

Министр Лэмми: партнерство Великобритании и Украины насчитывает тысячи лет

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми продемонстрировал свои познания в истории. Так, в ходе встречи с Владимиром Зеленским глава британского МИД выдал следующее: по его словам, Британия и Украина поддерживают партнерство, которому уже тысячи лет.

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