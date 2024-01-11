Bloomberg: раскол между Зеленским и Залужным мешает разработке стратегии ВСУ

Высокопоставленные чиновники в США обеспокоены расколом между президентом Украины Владимиром Зеленским и главнокомандующим Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерием Залужным, который замедляет разработку военной стратегии Киева.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии