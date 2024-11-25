Жюри «Шоу Аватар» рассекретили под маской Сирены мастера дубляжа

24 ноября на телеканале НТВ состоялся четвертый эпизод третьего сезона «Шоу Аватар». В последнем выпуске разгадать личности за аватарами пытались Сергей Лазарев, Тимур Батрутдинов, Марк Тишман и Кирилл Туриченко.
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