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Царьград

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Военные аналитики: разрешение ВСУ на удары по России приведет к третьей мировой

Военные аналитики: разрешение ВСУ на удары по России приведет к третьей мировой

Соответствующее решение 19 сентября принял Европарламент.Военный аналитик Алексей Леонков заявил, что разрешение Европарламента на удары по России может привести не только к нарастанию конфликта, но и третьей мировой войне.

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