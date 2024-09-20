Военные аналитики: разрешение ВСУ на удары по России приведет к третьей мировой

Соответствующее решение 19 сентября принял Европарламент.Военный аналитик Алексей Леонков заявил, что разрешение Европарламента на удары по России может привести не только к нарастанию конфликта, но и третьей мировой войне.
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