В него вошли LADA, Aurus, УАЗ, «Москвич», Evolute и Haval

﻿﻿Во исполнение воли Президента РФ о переводе госчиновников на автомобили отечественного производства, о чем уже писал портал "АвтоВзгляд", Минпромторг рекомендовал государственным и муниципальным служащим использовать автомобили от LADA, Марки Aurus, УАЗ, Москвич, Evolute и Haval для служебных целей.