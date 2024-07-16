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РБК: Госдума хочет разрешить сплошные рубки в районе озера Байкал

РБК: Госдума хочет разрешить сплошные рубки в районе озера Байкал

В России рассматривается законопроект о разрешении сплошных рубок в определенных случаях в окрестностях озера Байкал.

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Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Опять лезут в естественные процессы в природе. Интересно в чьих интересах это все делается? Хватит уже и без того гробить то что сохранено...
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Юрий Сидоров
Кто лезет? Да в Госдуре сидят упыри!!!! Опять губошлепам червонцев не хватает... На лобное место и по рукам публично!!! Оно рядом....
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14 час.
Акимова Татьяна
Предатели и вредители!!!
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