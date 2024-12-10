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Малинен: из-за «Орешника» у НАТО осталось мало вариантов на Украине

Малинен: из-за «Орешника» у НАТО осталось мало вариантов на Украине

Профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен заявил, что с появлением российской ракеты «Орешник» у НАТО практически не осталось вариантов действий в конфликте на Украине.

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