Малинен: из-за «Орешника» у НАТО осталось мало вариантов на Украине

Профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен заявил, что с появлением российской ракеты «Орешник» у НАТО практически не осталось вариантов действий в конфликте на Украине.
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