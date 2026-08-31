Сводка СВО, вечер 30 августа

«Герани» Украина с ужасом ждет последствий наращивания производства БПЛА «Герань-4» и БПЛА «Герань-5».
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