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Сводка СВО, вечер 30 августа

Сводка СВО, вечер 30 августа

«Герани»  Украина с ужасом ждет последствий наращивания производства БПЛА «Герань-4» и БПЛА «Герань-5».

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