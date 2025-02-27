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Хедман, Карлссон, Нюландер, Рэймонд, Петтерссон и Зибанежад – в составе Швеции на ОИ-2026 по версии сайта НХЛ

Турнир пройдет в 2026 году в Италии. По мнению официального сайта НХЛ, в команду войдут следующие хоккеисты: Вратари: Филип Густавссон, Якоб Маркстрем, Линус Улльмарк; Защитники: Филип Броберг, Юнас Брудин, Расмус Далин, Маттиас Экхольм, Густав Форслинг, Виктор Хедман, Эрик Карлссон, Хампус Линдхольм; Нападающие: Йеспер Братт, Лео Карлссон, Вильям Эклунд, Юэль Эрикссон Эк, Филип Форсберг, Вильям Карлссон, Адриан Кемпе, Элиас Линдхольм, Вильям Нюландер, Густав Нюквист, Элиас Петтерссон, Лукас Рэймонд, Фабиан Зеттерлунд, Мика Зибанежад.

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