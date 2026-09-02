Страна и люди
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Страна и люди

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Основательница «Дома с маяком» задержана по делу о фейках. Ей грозит до 10 лет тюрьмы

Основательница «Дома с маяком» задержана по делу о фейках. Ей грозит до 10 лет тюрьмы

Главе «Дома с маяком» Мониаве предъявили обвинения по делу о фейках о ВС РФЛида МониаваГавриил Григоров/ТАСС Основательницу «Дома с маяком» Лиду Мониаву задержали по уголовному делу о распространении фейков об армии.

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