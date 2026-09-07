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Суть Событий

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Аэрофлот предлагает ограничить чартеры иностранных компаний, надеясь что рынок достанется российским

Аэрофлот предлагает ограничить чартеры иностранных компаний, надеясь что рынок достанется российским

"Аэрофлот" предложил ограничить доступ иностранных авиакомпаний к чартерным рейсам в России. По мнению гендиректора перевозчика Сергея Александровского, это позволит поддержать отечественные авиакомпании, что, по его мнению, особенно важно в условиях растущих расходов на рынке авиационного топлива в мире.

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