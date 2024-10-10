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Царьград

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Остановили в последний момент. Пугачёва пыталась вывезти из России ценностей на 2 миллиарда - источник

Остановили в последний момент. Пугачёва пыталась вывезти из России ценностей на 2 миллиарда - источник

Остановили в последний момент. Алла Пугачёва по итогам своих кратковременных возвращений пыталась вывезти из России ценностей на 2 миллиарда рублей.

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ГС
Геннадий Свидерский
В тюрьму воровку.
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