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Китай

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Возвращение китайско-американских отношений на путь здорового и стабильного развития требует совместных усилий -- МИД КНР

Пекин, 13 ноября /Синьхуа/ -- Китай надеется, что американская сторона выполнит свое обещание не стремиться к новой холодной войне или конфликту с КНР и будет работать вместе с Китаем, чтобы вернуть двусторонние отношения на путь здорового и стабильного развития.

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