ВСУ с большим трудом смогли остановить стремительный прорыв русских войск на Авдеевском направлении. При этом западные СМИ, описывая ситуацию с украинской стороны, отмечают, что на победу ВСУ нет и намёка.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии