Алаудинов рассказал о двух бойцах ВС РФ, 2 месяца выходивших по тылам ВСУ

Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов поделился в своем Telegram-канале историей двух российских солдат, оказавшихся на оккупированной территории после вторжения вооруженных сил Украины в Курскую область.
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