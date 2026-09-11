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Газета.ру

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Губернатор Махонин: в небе над Пермским краем уничтожены 36 беспилотников

Губернатор Махонин: в небе над Пермским краем уничтожены 36 беспилотников

Российские военные завершили отражение атаки в Пермском крае, всего за время действия режима «Беспилотная опасность» в небе над регионом было уничтожено 36 беспилотных летательных аппаратов.

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