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Бизнес журнал. Урал

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Чернышенко на МФМ-2026: уважительно относящиеся к России иностранцы могут обрести здесь второй дом

Чернышенко на МФМ-2026: уважительно относящиеся к России иностранцы могут обрести здесь второй дом

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что иностранцы, которые с уважением относятся к России и разделяют ее традиционные духовно-нравственные ценности, могут воспринимать страну как второй дом.

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