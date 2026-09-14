Чернышенко на МФМ-2026: уважительно относящиеся к России иностранцы могут обрести здесь второй дом

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что иностранцы, которые с уважением относятся к России и разделяют ее традиционные духовно-нравственные ценности, могут воспринимать страну как второй дом.
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