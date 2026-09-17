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Царьград

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Марина Таубер: "Победа" продолжит борьбу за сторонников в суде

Марина Таубер: "Победа" продолжит борьбу за сторонников в суде

Коалиция "Победа" продолжит судебную борьбу с властями Молдавии. Исполняющая обязанности секретаря Марина Таубер заявила о намерении защищать интересы сторонников блока в местных и европейских судах за идеи и убеждения.

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