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БДБ илләреннән күзәтүчеләр Россия сайлау системасы тәҗрибәсен үзләштерә

Татарстанда сайлауда халыкара күзәтүчеләр эшли, шул исәптән Бәйсез дәүләтләр берлеге (БДБ) илләре ассамблеясеннән күзәтүчеләр.

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