Гороскоп Анжелы Перл на неделю с 26 февраля по 3 марта 2024 года

ЛЛ

Леонид Ла Рошель

"Только когда Луна начнет расти, Львы смогут вернуться к привычному состоянию. Однако в ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 марта, им следует воздержаться от контактов и провести время в уединении, чтобы избежать возможных конфликтов. - херанука я по клаве не глядя в календарь!! Похоже прогнозы 22 года впаривают!!