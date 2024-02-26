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Гороскоп Анжелы Перл на неделю с 26 февраля по 3 марта 2024 года

Гороскоп Анжелы Перл на неделю с 26 февраля по 3 марта 2024 года

Гороскоп Анжелы Перл на неделю с 26 февраля по 3 марта 2024 года Елена Черненко Начало долгожданной весны наступает, принося с собой надежду на положительные изменения в жизни многих людей.

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Комментарии
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Марина Стрижкова
Бред. Уберите кобылу!
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19 час.
ЛЛ
Леонид Ла Рошель
&quot;Только когда Луна начнет расти, Львы смогут вернуться к привычному состоянию. Однако в ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 марта, им следует воздержаться от контактов и провести время в уединении, чтобы избежать возможных конфликтов. - херанука я по клаве не глядя в календарь!! Похоже прогнозы 22 года впаривают!!
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16 час.

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