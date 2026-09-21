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Иркутск Сегодня

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Избирком огласил предварительные итоги выборов в Братске и Братском районе

После обработки 100 % протоколов предварительные итоги выборов депутатов Государственной Думы РФ VIII созыва по Братскому одномандатному избирательному округу № 98 подвела территориальная избирательная комиссия (ТИК) города Братска.

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