Избирком огласил предварительные итоги выборов в Братске и Братском районе

После обработки 100 % протоколов предварительные итоги выборов депутатов Государственной Думы РФ VIII созыва по Братскому одномандатному избирательному округу № 98 подвела территориальная избирательная комиссия (ТИК) города Братска.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- 500 мигрантов выд...
- В Ангарске мужчин...
- EV Россия завершила ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым