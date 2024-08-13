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Активист Бородин призвал прекратить концерты Распутиной на фоне обстрела Курска

Активист Бородин призвал прекратить концерты Распутиной на фоне обстрела Курска

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин возмутился в Telegram-канале поведением Анастасии Волочковой, Маши Распутиной и Светланы Бондарчук, которые не высказали "ни слова поддержки жителям Курска" на своих выступлениях.

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