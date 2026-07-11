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Сафонов об обещании порноактрисы устроить «жаркие ночи» за сэйвы в финале ЛЧ: «Жене это не понравилось, и я ей сказал: «Я вообще здесь ни при чем. Это не про меня»

Голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов рассказал о реакции жены Марины Кондратюк на желание порноактрисы Мэри Рок провести время с голкипером.

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