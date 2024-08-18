Физики раскрутили левитирующие алмазы до 1,2 млрд оборотов в минуту

Сначала, как https://newatlas.com/physics/levitating-nanodiamonds-1-2-bil. New Atlas, ученые из Университета Пердью создали при помощи высокой температуры и давления крошечные алмазы диаметром в среднем 750 нм.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии