NYT: В крови Валиевой были найдены еще два сердечных препарата

В допинг-пробе российской фигуристки Камилы Валиевой кроме запрещенного препарата триметазидина были обнаружены следы еще двух сердечных лекарств, разрешенных для спортсменов, пишетThe New York Times со ссылкой на документ, представленный в рамках судебных разбирательств по делу.
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