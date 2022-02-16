NYT: В крови Валиевой были найдены еще два сердечных препарата

В допинг-пробе российской фигуристки Камилы Валиевой кроме запрещенного препарата триметазидина были обнаружены следы еще двух сердечных лекарств, разрешенных для спортсменов, пишетThe New York Times со ссылкой на документ, представленный в рамках судебных разбирательств по делу.