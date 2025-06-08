Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Отбита атака беспилотников в восьми регионах России

Отбита атака беспилотников в восьми регионах России

Минувшей ночью над территорией России сбит 61 украинский беспилотник. Об этом сообщили в Минобороны. Атаке подверглись восемь регионов — Брянская, Белгородская, Калужская, Тульская, Орловская, Курская, Московская области и Крым.

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