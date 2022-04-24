Bel.ru

194 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

Более двух тысяч объектов «Белоблводоканала» имеют 100-процентный износ

Более двух тысяч объектов «Белоблводоканала» имеют 100-процентный износ

Сергей Ивенков рассказал городским депутатам о деятельности «Белоблводоканала» в 2021 году. По данным организации, инвестиционной программой в 2021 году на территории Белгорода было предусмотрена реализация четырёх проектов на сумму 64,3 млн рублей.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх