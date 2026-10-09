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Архангельские школьники поборются за победу в финале Всероссийского конкурса «Безопасное колесо»

Архангельские школьники поборются за победу в финале Всероссийского конкурса «Безопасное колесо»

В Геленджике в соревнованиях участвуют команды из 68 субъектов России, в том числе делегация юных инспекторов движения (ЮИД) из Поморья.

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