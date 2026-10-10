Вредные бытовые привычки, из-за которых плохо пахнет дома

Возможно, пришло время пристально посмотреть на свой образ жизни.1. Редко выносить мусор Если вы не сразу вспомните, когда последний раз выносили мусор, значит, пора это сделать.
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