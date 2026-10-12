100 лет со дня рождения легенды "Спартака": Рекорд Симоняна не побит до сих пор

Сегодня – 100 лет со дня рождения Никиты Павловича Симоняна, легенды московского "Спартака", напомнил учредитель Царьграда Константин Малофеев, подчеркнув: "Его имя давно стало символом клуба, который не просто так называют "народной командой".
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