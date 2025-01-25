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Дженнифер Энистон заподозрили в романе с Бараком Обамой

Дженнифер Энистон заподозрили в романе с Бараком Обамой

Бывшего президента США Барака Обаму заподозрили в тайном романе с Дженнифер Энистон. Актриса связь решительно отрицает, а вот сам политик хранит молчание — что только подливает масла в огонь на фоне странного поведения его жены.

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