20+ историй про людей, которые точно сдадут экзамен по наглости на отлично

Тех из нас, кто не встречался с бесцеремонными людьми, можно по пальцам пересчитать. Каждый хоть раз впадал в ступор от их напора: то потребуют отдать нужные нам самим вещи, то забудут про долг, а то и еще чего похлеще.
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