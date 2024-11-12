Трамп назначил инвестора Уиткоффа спецпосланником по Ближнему Востоку

Дональд Трамп, победивший на президентских выборах в США, объявил о назначении инвестора Стива Уиткоффа на пост специального посланника Соединенных Штатов по Ближнему Востоку, согласно распространенному заявлению.
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