Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

9 833 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Светлый
    надо готовить кадры на смену астанинским"А кизяк на что?"...
  • Надежда
    Когда выступают такие профессионалы их хочется слушать ВСЕГДА!✌️🇷🇺Что думает развед...
  • fedod
    Побольше таких уехало бы и кислорода станет больше ,  и земля будет чище.Вы не понимаете! ...

Театр Российской Армии дарит зрителю новое прочтение драмы Лермонтова «Маскарад»

Театр Российской Армии дарит зрителю новое прочтение драмы Лермонтова «Маскарад»

Остается лишь присоединиться к словам Станислава Садальского, так же успевшего уже посмотреть новый «Маскарад» и оставившего отзыв на страницах своего Живого Журнала:«Браво режиссеру „Маскарада“ Нине Чусовой, спасибо театру Армии за шедевр, за Лермонтова, за Домогарова.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх