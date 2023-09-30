Театр Российской Армии дарит зрителю новое прочтение драмы Лермонтова «Маскарад»

Остается лишь присоединиться к словам Станислава Садальского, так же успевшего уже посмотреть новый «Маскарад» и оставившего отзыв на страницах своего Живого Журнала:«Браво режиссеру „Маскарада“ Нине Чусовой, спасибо театру Армии за шедевр, за Лермонтова, за Домогарова.