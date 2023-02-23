Футболист «Динамо» Лаксальт снова выбыл из-за травмы

Защитник московского «Динамо» Диего Лаксальт получил травму колена на сборах в Турции. «Обследование выявило повреждение внутренней боковой связки колена, о более серьёзной травме речи не идёт», — цитирует представителя пресс-службы клуба ТАСС.
Защитник московского «Динамо» Диего Лаксальт получил травму колена на сборах в Турции. «Обследование выявило повреждение внутренней боковой связки колена, о более серьёзной травме речи не идёт», — цитирует представителя пресс-службы клуба ТАСС.
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