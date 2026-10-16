Эксперты из Института информационной безопасности Грацского университета (Австрия) совместно с австрийским Центром безопасных информационных технологий проверили популярные утилиты для быстрой смены смартфона от Google, Samsung, Xiaomi, Vivo, Oppo, Huawei и Honor.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии