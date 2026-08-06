Родионенко: запрет на выступления гимнасток с флагом и гимном на ЧМ огорчает

Бывший старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко высказалась о запрете на выступления российских спортсменок с флагом и гимном на чемпионате мира по художественной гимнастике во Франкфурте-на-Майне.
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