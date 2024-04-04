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Аналитики рассказали, где можно бюджетно отдохнуть во время майских праздников

Аналитики рассказали, где можно бюджетно отдохнуть во время майских праздников. Как пишет Комсомольская правда, сэкономить можно, поехав в Вологду - это самый выгодный вариант (перелёт в одну сторону стоит 6 тысяч, а ночь в отеле - 2,5 тысячи), также относительно недорогой будет поездка в Ярославль, Череповец и Москву.

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