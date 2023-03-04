Быстров о штрафе «Волги» за бросок банана в Вендела: «Не надо наказывать клубы, надо наказывать болельщика»

Владимир Быстров не согласен с решением наказать «Волгу» по итогам матча с «Зенитом» (0:3). Клуб из Ульяновска оштрафован на 500 тысяч рублей за то, что болельщики бросили с трибуны банан в бразильского хавбека петербуржцев Вендела в момент замены во время игры Фонбет Кубка России.