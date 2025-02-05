Хинштейн на встрече с Путиным вспомнил о «витязях-курянах»

Воинскую славу курян, о которой говорит памятник древнерусской литературы «Слово о полку Игореве», вспомнил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным 5 февраля.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии