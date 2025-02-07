Овечкин стал третьим хоккеистом в НХЛ, кто забросил 600 шайб в равных составах

Российский форвард "Вашингтона" Александр Овечкин стал третьим игроком в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ), которому удалось забросить 600 шайб в равных составах в регулярных чемпионатах и плей-офф.
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