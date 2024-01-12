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В Смоленской области за минувший год провели более 13 тысяч исследований качества питьевой воды

В Смоленской области за минувший год провели более 13 тысяч исследований качества питьевой воды

Проведено 18 плановых и внеплановых проверок С января по ноябрь 2023 года сотрудники управления Роспотребнадзора по Смоленской области рассмотрели более 300 обращений местных жителей по качеству питьевой воды.

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