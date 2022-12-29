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Российская хакерская группировка RaHDit: в киберпространстве против России воюют все страны НАТО, а не Украина

Российская хакерская группировка RaHDit: в киберпространстве против России воюют все страны НАТО, а не Украина

Против России в киберпространстве воюют не украинские хакеры, а все страны НАТО, именно натовские специалисты руководят украинскими группировками хакеров.

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